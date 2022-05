{"_id":"6282ad43a76f4b7b623f57e1","slug":"senior-indian-women-wrestling-team-selected-for-commonwealth-games","type":"story","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रमंडल खेल: छह बेटियों ने कटाया बर्मिंघम का टिकट, कुश्ती टीम में हरियाणा की पांच पहलवान शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 17 May 2022 01:30 AM IST