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Sonipat News: दो माह से खुदी रेलवे रोड बनी हादसों का कारण

Fri, 28 Aug 2026 08:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 28 Aug 2026 08:57 PM IST
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Railway Road, dug up for two months, has become a cause of accidents.
गन्नौर। रेलवे रोड पर पानी निकासी के लिए ड्रेन पाइपलाइन बिछाने के लिए करीब दो माह पहले खोदी गई सड़क अब राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़क की मरम्मत नहीं होने से जगह-जगह गड्ढे और उबड़-खाबड़ रास्ता हादसों को न्योता दे रहे हैं। वीरवार को कूड़ा लेकर जा रहे नगरपालिका के ट्रैक्टर की ट्रॉली सड़क पर बने गड्ढे में पलट गई। हादसे के दौरान ट्रैक्टर चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई।
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स्थानीय लोगों के अनुसार, रेलवे रोड पर ड्रेन पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी गई थी, लेकिन करीब दो माह बीतने के बावजूद इसे दुरुस्त नहीं किया गया है। इससे दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। लोगों ने नगरपालिका व संबंधित विभाग से सड़क की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका को टाला जा सके।
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