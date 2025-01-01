Sonipat News: रेलवे कर्मचारियों ने भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर लगाया भंडारा

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हवन में रेलवे कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से आहुति डालकर सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर भरत सिंह राठी और जूनियर सेक्शन इंजीनियर परमजीत ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भोग लगाया। तत्पश्चात भंडारे का शुभारंभ किया गया। इससे पहले कर्मचारियों ने मशीनों, औजारों और अन्य तकनीकी उपकरणों का पूजन किया। भरत सिंह राठी ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, वास्तुकला और शिल्पकला का देवता माना जाता है। भारतीय संस्कृति में भगवान विश्वकर्मा को यंत्रों और निर्माण कार्यों का अधिष्ठाता देवता माना गया है। उनके आदर्शों और दिखाए मार्ग पर चलकर कर्म के प्रति समर्पण व कार्यकुशलता की प्रेरणा लेनी चाहिए।