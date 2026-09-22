Sonipat News: हवन कर विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना की
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:10 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:10 AM IST
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गोहाना। आर्य समाज मंदिर में सोमवार को आजाद हिंद देशभक्त मोर्चा के सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस पर हवन किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुरोहित पंडित विजेंद्र आर्य ने हवन संपन्न करवाया। हवन में आहुति डालकर विश्व शांति, आपसी भाईचारे और मानव कल्याण की कामना की। मुख्य वक्ता आजाद सिंह डांगी ने कहा कि आज जब दुनिया के विभिन्न देशों में युद्ध, हिंसा और अशांति का माहौल है। ऐसी स्थिति में वैदिक सिद्धांतों से ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। इस अवसर पर सतनारायण आर्य, राजदेव आर्य, कृष्ण आर्य, ओम प्रकाश आर्य व आशीष आर्य आदि उपस्थित रहे।
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