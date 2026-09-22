Sonipat News: 3 फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में बिजली रहेगी बंद
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:13 AM IST
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सोनीपत। बिजली निगम की ओर से मंगलवार को लाइनों पर मरम्मत और पेड़ों की छंटाई का कार्य किया जाएगा। इसके चलते विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 11 केवी राजपुर आरडीएस फीडर पर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक खंभे बदले जाएंगे। इस दौरान भूर्री और राजपुर गांव में बिजली बंद रहेगी।
11 केवी सेक्टर-12 फीडर पर सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक पेड़ों की छंटाई की जाएगी। वहीं, 11 केवी गोहाना अड्डा फीडर पर सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक मरम्मत कार्य होगा। संवाद
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11 केवी सेक्टर-12 फीडर पर सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक पेड़ों की छंटाई की जाएगी। वहीं, 11 केवी गोहाना अड्डा फीडर पर सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक मरम्मत कार्य होगा। संवाद
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