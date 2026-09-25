Sonipat News: फूड सप्लाई इंस्पेक्टर बनकर 21 हजार ठगे, दो दिन की रिमांड पर

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सिटी थाना प्रभारी सुभाष चंद ने बताया कि 23 सितंबर को आरोपी मुख्य बाजार स्थित बाबा नागा शिव मंदिर पहुंचा। वहां उसने पुजारी दीपक को बताया कि उसने बड़ी संख्या में गैस सिलिंडर पकड़े हुए हैं और उन्हें सस्ते दाम पर बेच रहा है।उसकी बातों में आकर दीपक ने आठ सिलिंडर के लिए 17 हजार रुपये दे दिए। इसी दौरान मंदिर में पूजा करने आई महिला गीता ने भी दो सिलिंडर के लिए चार हजार रुपये दिए।इसके बाद आरोपी दोनों को सिलिंडर देने के लिए बाइक पर बैठाकर सेक्टर सात ले गया। वहां सिलिंडरों की पर्ची बनवाने की बात कहकर वह मौके से फरार हो गया। काफी देर इंतजार के बाद भी आरोपी नहीं लौटा तो दोनों को ठगी का पता चला। इसके बाद पुजारी दीपक ने सिटी थाना में शिकायत दर्ज कराई।थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने बाजार और सेक्टर सात में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में आरोपी की बाइक का नंबर मिला। नंबर के आधार पर पुलिस टीम पानीपत पहुंची और आरोपी राजू को विराट नगर से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ करनाल में ठगी के दो और पानीपत में चार मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इन मामलों में भी आरोपी खुद को फूड सप्लाई विभाग का इंस्पेक्टर बताकर लोगों से ठगी करता था।