Sonipat News: प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पुलिस का शिकंजा, पांच दिन में 1650 चालान, 64 वाहन जब्त

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सोनीपत। दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए पुलिस की तरफ से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा रहा है। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ग्रैप-2, सीएक्यूएम और विंटर एक्शन प्लान 2026-27 के तहत दिल्ली सीमा से सटे प्रमुख मार्गों और प्रवेश बिंदुओं पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। अभियान के शुरुआती पांच दिनों में पुलिस ने यातायात एवं प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर 1650 चालान काटे हैं, जबकि 64 वाहनों को जब्त किया है।पहले दिन सबसे ज्यादा कार्रवाई, 543 वाहनों के चालानपुलिस की ओर से 1 नवंबर से शुरू किए गए अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर को 543 चालान काटकर 41 वाहन जब्त किए गए। 2 नवंबर को 265 चालान और आठ वाहन जब्त किए। 3 नवंबर को 316 चालान काटे गए और चार वाहन जब्त किए गए। वहीं, 4 नवंबर को 320 चालान काटकर छह वाहनों को जब्त किया गया। 5 नवंबर को शाम पांच बजे तक 206 चालान काटकर पांच वाहनों को जब्त किया गया।दिल्ली सीमा पर 24 घंटे पहरा, शिफ्टों में तैनात पुलिसकर्मीपुलिस आयुक्त ममता सिंह के निर्देश पर दिल्ली सीमा से जुड़े प्रमुख रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात सोनाक्षी सिंह ने संबंधित थाना प्रभारियों और यातायात अधिकारियों को ग्रैप के प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। नाकों पर पुलिसकर्मियों की अलग-अलग शिफ्टों में दिन-रात तैनाती की गई है, ताकि वाहनों की आवाजाही पर लगातार नजर रखी जा सके। अभियान के दौरान बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी), निर्धारित मानकों से अधिक धुआं छोड़ने वाले और निर्धारित अवधि पूरी कर चुके डीजल-पेट्रोल वाहनों की जांच की जा रही है।पटाखों की अवैध ढुलाई और प्रतिबंधित वाहनों पर भी नजरपुलिस की निगरानी केवल प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों तक सीमित नहीं है। दीपावली के मद्देनजर पटाखों की अवैध ढुलाई रोकने, अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों और अंतरराज्यीय बसों पर लागू प्रवेश प्रतिबंधों की भी जांच की जा रही है। नियमों के तहत छूट प्राप्त इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल वाहनों से संबंधित प्रावधानों का भी ध्यान रखा जा रहा है।कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कार्रवाई पर उठाया था सवालकांग्रेस के शहरी अध्यक्ष कमल दिवान ने आरोप लगाया है कि दिल्ली महारैली से घबराकर सरकार ने पुलिस के माध्यम से कार्यकर्ताओं के वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करवाई। 1 नवंबर को मुरथल, सेक्टर-7 चौक सहित दिल्ली जाने वाले प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर बसों और निजी वाहनों को घंटों रोका गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने कार्रवाई का डाटा सार्वजनिक नहीं किया। वीरवार को पुलिस ने डाटा सार्वजनिक कर दिया।-वाहन चालकों को वैध दस्तावेज और पीयूसी प्रमाणपत्र साथ रखना चाहिए, निर्धारित लेन में चलना चाहिए, अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचें और नाकों पर पुलिसकर्मियों का सहयोग करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।सोनाक्षी सिंह, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात सोनीपत