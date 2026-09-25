Sonipat News: पौधा लगाकर देखभाल करने का लिया संकल्प
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
गोहाना। आहुलाना स्थित चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल में वीरवार को वन एम्प्लॉई वन ट्री अभियान का समापन हो गया। अभियान के तहत मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिसर में पौधरोपण किया। शुगर मिल एमडी अंकिता वर्मा ने कहा कि पौधा लगाने के बाद कर्मचारियों ने पेड़ बनने तक उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया है। पौधे की नियमित देखभाल से ही पेड़ बनकर पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनता है। इस अवसर पर लेखा शाखा अधिकारी जितेंद्र शर्मा, सेल्स मैनेजर धनीराम शर्मा, संदीप नरवाल, डिप्टी चीफ इंजीनियर अनिल चौहान आदि उपस्थित थे।
विज्ञापन