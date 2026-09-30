Sonipat News: 7 साल बाद खेल विवि में 250 करोड़ से स्थायी परिसर का रास्ता साफ

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल विभाग के अधिकारियों और विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक कुमार को तीन माह के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।पहले चरण में अकादमिक एवं प्रशासनिक भवन के साथ एक हजार दर्शकों की क्षमता वाला भव्य ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। इसके बाद स्मार्ट कक्षाओं, तीन छात्रावासों और अधिकारियों-कर्मचारियों के आवासीय भवन समेत अन्य सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से विकसित की जाएंगी।निर्माण के पहले चरण में अकादमिक भवन, प्रशासनिक भवन और ऑडिटोरियम को प्राथमिकता दी जाएगी। अकादमिक भवन में स्मार्ट कक्षाओं समेत आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रशासनिक भवन में कुलपति और अन्य अधिकारियों के कार्यालय होंगे। वहीं एक हजार दर्शकों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।विश्वविद्यालय के मौजूदा ढांचे में विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आवास की सुविधा की कमी है। योजना के तहत लड़कों के लिए दो तथा लड़कियों के लिए एक नया हॉस्टल बनाया जाएगा। इनके तैयार होने के बाद खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय के छात्रावासों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।विश्वविद्यालय के अकादमिक और प्रशासनिक ढांचे के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन बनाने की भी योजना है। इससे विश्वविद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हो सकेगी और परिसर को चरणबद्ध तरीके से स्वतंत्र स्वरूप दिया जाएगा।पर्याप्त आधारभूत ढांचा नहीं होने के कारण फिलहाल विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों के कार्यालय शूटिंग रेंज के भवन में चल रहे हैं। खिलाड़ी मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय के छात्रावासों में रहते हैं और खेल स्कूल के मैदान व स्टेडियम का इस्तेमाल करते हैं।राई स्थित मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय में प्रदेश की पहली खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा 14 फरवरी 2019 को हुई थी। शुरुआत में क्रिकेटर कपिल देव को कुलपति नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया। वर्ष 2022 में सुरजीत सिंह देशवाल को कुलपति नियुक्त किया गया, जिन्होंने बाद में निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को कुलपति बनाया गया। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद वे एक्सटेंशन पर हैं। विश्वविद्यालय की घोषणा के करीब सात साल बाद अब स्थायी आधारभूत ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे के लिए प्रस्तावित निर्माण कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पहले चरण में अकादमिक और प्रशासनिक भवन, ऑडिटोरियम की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार के निर्देशों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास है। इससे विश्वविद्यालय को अपना स्वतंत्र एवं आधुनिक परिसर मिलने के साथ विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को बेहतर शैक्षणिक व आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी।