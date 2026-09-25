Sonipat News: गढ़ी झंझारा रोड पर खेतों में जलाए जा रहे धान के अवशेष

Sonipat News: गढ़ी झंझारा रोड पर खेतों में जलाए जा रहे धान के अवशेष
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
गन्नौर। गढ़ी झंझारा रोड के आसपास खेतों में किसानों की ओर से धान के अवशेष जलाने का मामला सामने आया है। खेतों में अवशेष जलाने से सड़क के आसपास धुआं फैल गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पराली जलाने से वातावरण में धुआं फैलने के साथ वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका रहती है।
प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ किसान फसल अवशेष जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों से अपील की कि फसल अवशेषों को जलाने के बजाय कृषि यंत्रों और अन्य निर्धारित उपायों से उनका प्रबंधन करें।
विज्ञापन
प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ किसान फसल अवशेष जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों से अपील की कि फसल अवशेषों को जलाने के बजाय कृषि यंत्रों और अन्य निर्धारित उपायों से उनका प्रबंधन करें।
विज्ञापन