फोटाे 22: मोहम्मद तालिब की फाइल फोटो।संवाद न्यूज एजेंसीगन्नौर। गांव भूर्री अड्डे के पास मंगलवार दोपहर बाइक और इनोवा की भिड़ंत हाे गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, उनका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर परिजनों को सौंप दिया।उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव जटवाड़ा निवासी मोहम्मद तालिब (19) अपने भतीजे शाहनवाज (16) के साथ गन्नौर में किराये पर रह रहे थे। वह मंगलवार दोपहर बाइक पर सवार होकर किसी काम से सोनीपत जा रहे थे। जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक विक्रम ने बताया कि भूर्री अड्डे के पास पहुंचने पर उनकी बाइक की इनोवा से भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मोहम्मद तालिब की मौत हो गई। जबकि शाहनवाज जिला नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन है।