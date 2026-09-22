फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Mobile phones and cash stolen after breaking the chamber's shutter.

Sonipat News: चैंबर का शटर तोड़ की मोबाइल और नकदी चोरी

Tue, 22 Sep 2026 02:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Mobile phones and cash stolen after breaking the chamber's shutter.
खरखौदा। तहसील कैंपस में चोर चैंबर का शटर तोड़कर अंदर रखा मोबाइल और नकदी चोरी कर ले गए। गांव थाना खुर्द निवासी अंकित ने बताया कि वह तहसील कैंपस स्थित अधिवक्ता मंदीप देव के चैंबर में काम करते हैं। 17 सितंबर की रात चोरों ने चैंबर को निशाना बनाया, अगली सुबह जब वह तहसील पहुंचें और शटर खोला तो अंदर सामान बिखरा हुआ मिला। चोरों ने मोबाइल व कुछ नकदी चुराई हुई थी। अंकित का आरोप है कि कुछ दिन पहले भी उनके चैंबर में चोरी हुई थी। खरखौदा थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed