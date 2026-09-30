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Sonipat News: जगदीशपुर में मेयर ने विकास कार्यों का लिया जायजा, कमियां सुधारने के निर्देश

Wed, 30 Sep 2026 02:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:17 AM IST
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Mayor inspects development works in Jagdishpur; issues instructions to rectify shortcomings.
फोटो: सोनीपत के गांव जगदीशपुर में पार्क का निरीक्षण करते मेयर राजीव जैन। स्रोत: प्रवक्ता
सोनीपत। मेयर राजीव जैन ने मंगलवार को नगर निगम क्षेत्र के गांव जगदीशपुर में सफाई व्यवस्था, पानी निकासी, कम्युनिटी सेंटर और पार्कों का निरीक्षण किया। पानी निकासी की व्यवस्था में खामियां मिलने पर उन्होंने क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए, ताकि पानी की निकासी सुचारू हो और लोगों को परेशानी न हो।
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मेयर ने कम्युनिटी सेंटर का भी निरीक्षण किया। यहां मिली कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कम्युनिटी सेंटर के सामने पार्किंग विकसित करने के निर्देश भी दिए, ताकि शादी-विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में आने वाले लोगों को वाहन खड़े करने में सुविधा हो।
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इसके बाद मेयर ने गांव में निर्माणाधीन ऑक्सीजन पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का जायजा लिया और ठेकेदार को निर्धारित मानकों के अनुसार काम पूरा करने के निर्देश दिए। पुराने पार्क का निरीक्षण करते हुए उन्होंने वहां उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कमियां मिलने पर निगम अधिकारियों और ठेकेदार को मौके से ही आवश्यक सुधार कराने के निर्देश दिए।
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