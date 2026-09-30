Sonipat News: मुरथल में निर्माणाधीन मकान की छत से गिरने से राजमिस्त्री की मौत

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अब्दुल रहमान हॉल में मुरथल में किराए पर रह रहे थे। वह चार दिन से गांव में एक निर्माणाधीन मकान में चिनाई का काम कर रहे थे। मंगलवार को वह पहली मंजिल पर दीवार की चिनाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे आ गिरे। वह गंभीर रूप से घायल हो गए।साथी मजदूरों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मुरथल थाना प्रभारी राजीव ने बताया कि राजमिस्त्री के परिजनों को बिहार में सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद उनके बयान दर्ज कर उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।