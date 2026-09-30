Sonipat News: मुरथल में निर्माणाधीन मकान की छत से गिरने से राजमिस्त्री की मौत
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:19 AM IST
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सोनीपत। गांव मुरथल में मंगलवार को निर्माणाधीन मकान में काम करते समय पहली मंजिल से गिरने से बिहार के अररिया हॉल मुरथल निवासी राजमिस्त्री अब्दुल रहमान (40) की मौत हो गई। वह 25 दिन पहले ही रोजी-रोटी की तलाश में सोनीपत आए थे। मुरथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भेज दिया।
अब्दुल रहमान हॉल में मुरथल में किराए पर रह रहे थे। वह चार दिन से गांव में एक निर्माणाधीन मकान में चिनाई का काम कर रहे थे। मंगलवार को वह पहली मंजिल पर दीवार की चिनाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे आ गिरे। वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
साथी मजदूरों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मुरथल थाना प्रभारी राजीव ने बताया कि राजमिस्त्री के परिजनों को बिहार में सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद उनके बयान दर्ज कर उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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अब्दुल रहमान हॉल में मुरथल में किराए पर रह रहे थे। वह चार दिन से गांव में एक निर्माणाधीन मकान में चिनाई का काम कर रहे थे। मंगलवार को वह पहली मंजिल पर दीवार की चिनाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे आ गिरे। वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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साथी मजदूरों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मुरथल थाना प्रभारी राजीव ने बताया कि राजमिस्त्री के परिजनों को बिहार में सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद उनके बयान दर्ज कर उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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