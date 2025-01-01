विश्व के निर्माता माने जाते हैं भगवान विश्वकर्मा महाराज : जगबीर मलिक
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:28 AM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:28 AM IST
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गोहाना। महम रोड पर स्थित भगवान विश्वकर्मा चौक पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनैतिक दलों ने सोमवार को भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई। आजाद हिंद देशभक्त मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक जगबीर मलिक बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा दुनिया के पहले इंजीनियर, शिल्पकार और वास्तुकार व विश्व के निर्माता माने जाते हैं। माना जाता है कि उन्होंने देवताओं के लिए स्वर्ग लोक, इंद्रपुरी, सुधर्मा सभा, पुष्पक विमान, द्वारिका पुरी, सोने की लंका, पांडवों के लिए हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, धनुष, भगवान शिव का त्रिशूल भगवान विष्णु का धनुष, इंद्र का वज्र बनाए थे। कार्यक्रम में आजाद डांगी, ओम प्रकाश जांगड़ा, सुरेश धीमान, मुकेश पांचाल, ईश्वर प्रजापति, संतोष पांचाल, राजेंद्र पांचाल आदि उपस्थित थे। सोमवार को आहुलाना गांव में भी विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सेकंडों ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया।
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