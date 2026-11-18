विज्ञापन

गन्नौर। लायंस क्लब गन्नौर गौरव की ओर से जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में सहयोग किया गया। क्लब सदस्यों ने विवाह के अवसर पर कन्या को फ्रिज, वाशिंग मशीन और कूलर भेंट किया। इस सेवा कार्य में नवीन मलिक, हरीश वधवा, अंकित मल्होत्रा, प्रवीण मित्तल, सचिन दिगानी, पंकज खन्ना, देवेंद्र कस्तूरिया, सुनील जैन, कुलदीप मलिक, भावना जाग्या, विक्रांत हांडा और यतीन वेदी ने आर्थिक सहयोग दिया। क्लब अध्यक्ष विक्रांत हांडा ने कहा कि क्लब की ओर से समय-समय पर जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए सेवा कार्य किए जाते हैं। भविष्य में भी इस प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाएंगे। संवाद