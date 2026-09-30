Sonipat News: उधार के एक हजार रुपये मांगने पर मजदूर पर हथौड़े से हमला

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शेर सिंह ने पुलिस को बताया कि गांव के प्रवीन ने 21 सितंबर को उनसे एक हजार रुपये उधार लिए थे। सोमवार को वह रुपये वापस लेने के लिए प्रवीन के घर गए थे। आरोप है कि वहां प्रवीन ने उनके साथ गाली-गलौज की। इसके बाद जब शेर सिंह वापस लौटने लगे तो रास्ते में प्रवीन ने उनके सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। विज्ञापन

थाना प्रभारी रमेश ने बताया कि घायल के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। शेर सिंह ने पुलिस को बताया कि गांव के प्रवीन ने 21 सितंबर को उनसे एक हजार रुपये उधार लिए थे। सोमवार को वह रुपये वापस लेने के लिए प्रवीन के घर गए थे। आरोप है कि वहां प्रवीन ने उनके साथ गाली-गलौज की। इसके बाद जब शेर सिंह वापस लौटने लगे तो रास्ते में प्रवीन ने उनके सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।थाना प्रभारी रमेश ने बताया कि घायल के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

गोहाना गांव निजामपुर में उधार दिए एक हजार रुपये वापस मांगने गए मजदूर पर हथौड़े से हमला करने का मामला सामने आया है। सिर में चोट लगने पर घायल शेर सिंह को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। शेर सिंह की शिकायत पर बरोदा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।