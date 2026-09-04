प्रत्येक वर्ग तक न्याय और विधिक सहायता पहुंचाना है : प्रचेता

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सोनीपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत की ओर से शुक्रवार को ग्राम कुराड़ इब्राहिमपुर और लाडसौली में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहसचिव प्रचेता सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित शिविरों में ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।पैनल अधिवक्ता प्रतीक और उमाशंकर ने ग्रामीणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित विधिक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने लोक अदालत, मध्यस्थता और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी।शिविर में कृषि विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं, सुविधाओं और अधिकारों की जानकारी दी। ग्रामीणों को कृषि योजनाओं के साथ महिलाओं और बच्चों के संरक्षण, अधिकारों तथा उनके लिए उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया।सहसचिव प्रचेता सिंह ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्याय और विधिक सहायता पहुंचाना है। बहुउद्देशीय वाहन के माध्यम से ग्रामीण व दूर-दराज क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है।