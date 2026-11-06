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Sonipat News: कबड्डी टूर्नामेंट लाहली ने हरिगढ़, राजली ने डीएवी और चिरस्मी ने जाहरी को हराया

Fri, 06 Nov 2026 02:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:35 AM IST
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In the Kabaddi tournament, Lahli defeated Harigarh, Rajli defeated DAV, and Chirasmi defeated Jahri.
फोटो: सोनीपत के गांव चिरस्मी में हुए कबड्डी टूर्नामेंट में खेलते ​खिलाड़ी। स्रोत: क्लब - फोटो : samvad

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गन्नौर। गांव चिरस्मी में वीरवार को दादा नोग्जा कबड्डी क्लब की ओर से नेशनल स्टाइल कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में 32, 38 और 52 किलो भार वर्ग में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। मुकाबलों में रोहतक के गांव लाहली की टीम ने जींद के हरिगढ़, हिसार के गांव राजली की टीम ने डीएवी स्कूल, जुआं ने पानीपत के पट्टीकल्याणा, रोहतक चिड़ी ने गुमड़, चिरस्मी ने जाहरी और पानीपत के जौंधन कलां की टीम ने राठधना की टीम को हराया।

विधायक देवेंद्र कादियान ने मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। युवाओं को खेलों के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि वे अपने परिवार, गांव और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। इस अवसर पर सरपंच जसबीर, सुरेश, बोनी, पालेराम, रोहताश, धर्मबीर नंबरदार, कर्मबीर, हरीश व मोनू भी मौजूद रहे।
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