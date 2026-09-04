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Sonipat News: स्वर्ण पदक जीतकर लौटी हरविका का जोरदार स्वागत

Fri, 04 Sep 2026 02:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:10 AM IST
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Grand welcome for Harvika upon her return after winning the gold medal.
फोटो : सोनीपत के जीवन नगर में नॉर्थ जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता हरविका का स्वा
सोनीपत। जीवन नगर की खिलाड़ी हरविका परूथी का रोल बॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर शहर लौटने पर परिजनों और प्रशिक्षकों ने जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड के देहरादून में 29 से 31 अगस्त तक आयोजित दूसरी मिनी अंडर-11 राष्ट्रीय नॉर्थ जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में हरविका ने टीम के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया।
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हरविका के पिता संदीप परूथी और मां सोनाली परूथी ने बताया कि बेटी पिछले ढाई साल से प्रशिक्षक अमित सैनी, विनोद कुमार और अंशिका के मार्गदर्शन में नियमित अभ्यास कर रही है। इससे पहले फरवरी में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुई राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप के अंडर-11 वर्ग में उसने कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2025 में रोहतक में आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भी वह राज्य टीम के साथ कांस्य पदक हासिल कर चुकी है। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उसका नॉर्थ जोन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था।
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प्रशिक्षक अमित सैनी और विनोद कुमार ने कहा कि हरविका ने नियमित अभ्यास और मेहनत से यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि हार-जीत खेल का हिस्सा है और खिलाड़ियों को इससे निराश नहीं होना चाहिए। हरविका के प्रदर्शन से परिजनों और प्रशिक्षकों में खुशी है। उन्हें उम्मीद है कि वह भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन करेगी।
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