Sonipat News: दिवाली पर आग से निपटने के लिए दमकल विभाग अलर्ट, 130 कर्मियों की छुट्टियां रद्द

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

सोनीपत। दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान आग की घटनाओं की आशंका को देखते हुए दमकल विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले में तैनात करीब 130 दमकलकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों की 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके। जिले में दमकल विभाग के पास 15 बड़ी और सात छोटी गाड़ियां व पांच फायर बाइक उपलब्ध हैं।दीपावली के नजदीक आते ही बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में आतिशबाजी के कारण आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए विभाग ने विशेष कार्ययोजना तैयार की है। अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की टीम को पांच से दस मिनट के भीतर घटनास्थल तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। इसके लिए गाड़ियों को तैयार रखने के साथ कर्मचारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की दरकारदमकल विभाग के सामने संसाधनों की कमी भी चुनौती बनी हुई है। विभाग को अभी तक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके अभाव में ऊंची इमारतों में आग लगने की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य करना मुश्किल हो जाता है। जिले में सोनीपत, राई, कुंडली और बड़ी सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। अकेले कुंडली, राई और बड़ी क्षेत्र में 10 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। ऐसे में आग की बड़ी घटना होने पर उपलब्ध दमकल गाड़ियों की संख्या कम पड़ सकती है। जरूरत पड़ने पर दिल्ली के अलावा झज्जर और पानीपत से भी दमकल गाड़ियां मंगवानी पड़ती हैं।ये हैं आग के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र- कच्चे क्वार्टर और सर्राफा बाजार, सोनीपत- मुख्य बाजार और सुनारों वाली गली, गन्नौर- मुख्य बाजार, खरखौदा- मुख्य बाजार और रोहतक गेट, गोहानाजिले की स्थिति एक नजर मेंविवरण आंकड़ेजिले का क्षेत्रफल 2260 वर्ग किलोमीटरआबादी करीब 15.50 लाखबड़ी दमकल गाड़ियां 15छोटी दमकल गाड़ियां 7फायर बाइक 5दमकलकर्मी 130दीपावली पर्व के नजदीक आने के चलते दमकलकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है और उनकी 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि आग की किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।- रामेश्वर सिंह, जिला दमकल अधिकारी