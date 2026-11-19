संवाद न्यूज एजेंसीगोहाना/गन्रौर। कृषि विभाग के अधिकारियों ने फसल अवशेष जलाने पर आरोपी तीन किसानों पर शिकंजा कसते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें निजामपुर के किसान मोनू पर प्राथमिकी के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।सहायक तकनीकी प्रबंधक कृष्ण ने बताया कि विभाग को निजामपुर गांव में ड्रोन से फसल अवशेष जलाने की लोकेशन मिली थी। लोकेशन के आधार पर खेत का भौतिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान खेत में फसल अवशेष जलाने के प्रमाण मिले। उन्होंने आसपास के किसानों को फसल अवशेषों को जलाने की अपेक्षा उनका प्रबंधन करने का संदेश दिया। वहीं गांव कथूरा के किसान नीरज पर नोडल अधिकारी हर्षद ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उस पर 10 नवंबर को एक एकड़ धान के फसल अवशेष जलाने का आरोप है। साथ ही गन्नौर में नोडल अधिकारी प्रदीप सिंह ने गांव पुरखास के किसान सुरेश पर एफआईआर दर्ज कराई है। सुरेश पर गांव डबरपुर में ठेके पर ली गई साढ़े चार एकड़ जमीन में उगाई फसल के अवशेष जलाने का आरोप है।