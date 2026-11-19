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संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। सुभाष चौक स्थित कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की जयंती पर वीरवार को कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। शहरी जिला अध्यक्ष कमल दिवान नमन कर देश के विकास में उनके योगदान को याद किया।कमल दिवान ने कहा कि इंदिरा गांधी दृढ़ इच्छाशक्ति, साहस और मजबूत नेतृत्व की प्रतीक थीं। उनके कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति और वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की निर्णायक भूमिका जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए।महिला कांग्रेस की शहरी जिला अध्यक्ष पायल मलिक और ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रमिला मलिक ने कहा कि इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष दीपक चावला, बिजेंद्र मलिक, कोषाध्यक्ष नीटू दहिया, महासचिव दयानंद वाल्मीकि व बिन्नी भारद्वाज, सचिव सीमा वर्मा, भलेराम जांगड़ा, हरिओम सरोहा, कुलदीप देशवाल और रविंद्र मलिक सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।