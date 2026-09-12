Sonipat News: दिवंगत सिपाही के परिवार को दी 25.05 लाख की मदद

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सोनीपत। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले मुख्य सिपाही देवी दयाल के परिवार की मदद के लिए सोनीपत पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने 25 लाख 5 हजार 200 रुपये जुटाए। शुक्रवार को पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने उनकी पत्नी को सहायता राशि का चेक सौंपा।पानीपत जिले के गांव नामुंडा निवासी मुख्य सिपाही देवी दयाल की पिछले माह कुंडली थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान वाहन की टक्कर लगने से मौत हो गई थी। पुलिस आयुक्त ने सहायता राशि जुटाने में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों और जवानों का आभार जताया।ममता सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मियों का स्वैच्छिक योगदान पुलिस परिवार की एकजुटता और संवेदनशीलता का प्रतीक है। सोनीपत पुलिस हर जवान और उसके परिवार के साथ खड़ी है। देवी दयाल के कर्तव्य और बलिदान को हमेशा सम्मान के साथ याद रखा जाएगा। इस दौरान पुलिस उपायुक्त मुख्यालय सोनाक्षी सिंह, पुलिस उपायुक्त क्राइम नरेंद्र कादयान और एएसआई सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे।