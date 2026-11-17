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खरखौदा। सिसाना गांव में नारायण आश्रम के सामने विपरीत दिशा से आ महिंद्रा पिकअप ने ब्रेजा कार को टक्कर मार दी। कार सवार पिता-पुत्री घायल हो गए। गांव बरोणा निवासी डाॅ. आनंद कुमार 8 नवंबर को अपनी ब्रेजा कार से जा रहे थे। नारायण आश्रम सिसाना के सामने महिंद्रा पिकअप ने उनकी कार को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें और उनकी बेटी नितिन को चोटें आईं। संवाद