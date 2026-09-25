Sonipat News: भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने की सभा

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सभा में बिजली बिल 2025 रद्द करने, बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक, सीटू प्लस फिफ्टी फीसदी के आधार पर एमएसपी देने और किसान-मजदूरों को कर्जमुक्त करने की मांग उठाई गई।प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज राणा ने महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाने तथा मनरेगा को बहाल कर पूरे वर्ष काम देने की मांग की। उन्होंने पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरणों की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग भी रखी।संगठन ने नए सीड्स बिल को वापस लेने की मांग की। सभा की अध्यक्षता अतर सिंह ने की और मंच संचालन देवेंद्र सिंह ने किया।हाईटेंशन लाइनों के लिए जमीन लेने के मामले में संगठन ने पंचायत की बजाय मार्केट रेट के आधार पर एकमुश्त मुआवजा सीधे जमीन मालिकों को देने की मांग की।वक्ताओं ने कहा कि किसानों की जमीन के अधिग्रहण के नाम पर किसी तरह की लूट स्वीकार नहीं की जाएगी। गांव सोहटी में आंदोलनकारी किसानों को हिरासत में लेने और कथित अभद्र व्यवहार का भी विरोध किया गया।