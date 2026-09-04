Sonipat News: किसानों ने उच्च तनाव लाइन के लिए उचित मुआवजा मांगा

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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के प्रतिनिधिमंडल की बैठक में उच्च तनाव लाइनों के मुआवजे का मुद्दा उठा। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने सोहटी में जमीन के बाजार मूल्य के पारदर्शी निर्धारण और किसानों के मूल्यांकनकर्ता की भूमिका की मांग की। मंत्री ने नीति में कमियां मानीं और जल्द बेहतर नीति का भरोसा दिया।बाजार मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता पर भी सहमति हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में मार्ग के अधिकार के लिए 60 फीसदी बाजार मूल्य मुआवजा देने पर विचार का आश्वासन मिला। किसानों ने कहा कि खंभे और लाइन से जमीन का उपयोग प्रभावित होता है, इसलिए मुआवजा बाजार कीमत पर तय हो।