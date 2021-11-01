Sonipat News: जरूरतमंद परिवारों को कपड़े व घरेलू सामान वितरित किया

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संस्था के चेयरमैन वाईके त्यागी और प्रधान संजय सिंगला ने बताया कि सेफ इंडिया फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से समाजसेवियों और आम नागरिकों से ऐसे कपड़े व घरेलू उपयोग की वस्तुएं एकत्र कर रही है, जो उनके लिए अनुपयोगी हो गई हैं, लेकिन जरूरतमंद परिवारों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें सम्मानपूर्वक सहयोग देना भी है।कार्यक्रम में प्रदीप गर्ग, सतीश माथुर ठेकेदार, बलराज वशिष्ठ, अनिल गुप्ता, अविनाश सेठी, सुभाष जिंदल, अनिपाल लाकड़ा और सत्यवान मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने नागरिकों से पुराने लेकिन उपयोग योग्य कपड़े और घरेलू सामान संस्था को देने की अपील की।