Sonipat News: लोकनृत्य प्रतियोगिता में बच्चों ने बिखेरी सांस्कृतिक छटा

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प्रतियोगिता को कनिष्ठ और वरिष्ठ दो वर्गों में विभाजित किया गया। विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी सहित देश के अलग-अलग प्रदेशों के लोकगीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। रंग-बिरंगे परिधानों और शानदार प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में सांस्कृतिक विविधता के रंग भर दिए। बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।सोनीपत से पहुंची रेणु और सरिता मुकेरिया ने निर्णायक की भूमिका निभाई। शाखा अध्यक्ष मंजू शर्मा और प्रवीण सिंघल ने मंच का संचालन करते हुए प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता के अंत में विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर प्रीतम आहूजा, पूनम सिंघल, मोहन शर्मा, सुबोध शर्मा, विनीता पटेल, रीटा नागपाल, निधि नागपाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन ने विद्यार्थियों को भारतीय लोक संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर प्रदान किया।