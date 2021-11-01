Sonipat News: युवक को प्रताड़ित करने का आरोप, 5 पर केस

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थाना खुर्द निवासी प्रवेश कुमार ने न्यायालय में शिकायत दी थी कि उसका भाई दिनेश मजदूरी करता था। उसका विवाह समसपुर माजरा निवासी प्रीति से हुआ था।शिकायत के अनुसार पैतृक जमीन को लेकर आरोपियों से विवाद चल रहा था और झज्जर न्यायालय में दीवानी मुकदमा भी विचाराधीन था। आरोप है कि मुकदमा वापस लेने के लिए दिनेश और उसकी पत्नी पर दबाव बनाया जा रहा था।शिकायतकर्ता के अनुसार नौ जून को प्रीति को रोहतक के न्यू बस स्टैंड से जबरन ले जाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद 20 जून को दिनेश ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ निगल लिया। 21 जून की रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।शिकायतकर्ता ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली थी।