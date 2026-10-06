बेटी की शादी से इनकार पर मां की हत्या: करंट लगने का रचा नाटक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

सेक्टर-15 में बेटी की शादी से इन्कार किए जाने के बाद रामेश्वरी की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसे करंट से मौत का मामला बता दिया गया। संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरा घटनाक्रम बदल गया। पहले मौत करंट लगने से होने की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम में मौत का कारण गला और मुंह दबाने से दम घुटना सामने आया। पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि मृतका की इकलौती बेटी जानवी और उसके दोस्त विशाल ने मिलकर हत्या की साजिश रची। बेटी के प्रेमी ने हत्या के बाद वारदात को हादसा दिखाने के लिए महिला के हाथ पर बिजली का करंट लगाया था।

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हवलदार संदीप ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि के जानकारी मिली कि रामेश्वरी अपनी बेटी जानवी और उसके दोस्त विशाल के साथ सेक्टर-15 स्थित मकान नंबर 3381 में किराये पर रह रही थी। 3 अक्तूबर को बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल खानपुर से पुलिस को सूचना मिली कि रामेश्वरी की करंट लगने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां जानवी, विशाल समेत अन्य लोग मौजूद थे। विज्ञापन



पुलिस के मुताबिक जानवी बार-बार अपनी मां का पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात कह रही थी। बाद में समझाने पर वह केवल बाएं हाथ का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुई। हालांकि समय अधिक होने के कारण उस दिन पोस्टमार्टम नहीं हो सका और शव को शवगृह के फ्रीजर में रखवा दिया गया। हवलदार संदीप ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि के जानकारी मिली कि रामेश्वरी अपनी बेटी जानवी और उसके दोस्त विशाल के साथ सेक्टर-15 स्थित मकान नंबर 3381 में किराये पर रह रही थी। 3 अक्तूबर को बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल खानपुर से पुलिस को सूचना मिली कि रामेश्वरी की करंट लगने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां जानवी, विशाल समेत अन्य लोग मौजूद थे।पुलिस के मुताबिक जानवी बार-बार अपनी मां का पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात कह रही थी। बाद में समझाने पर वह केवल बाएं हाथ का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुई। हालांकि समय अधिक होने के कारण उस दिन पोस्टमार्टम नहीं हो सका और शव को शवगृह के फ्रीजर में रखवा दिया गया।

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