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संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित जननी माह अभियान की शुरुआत की है। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच होगी।अभियान के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसए) के तहत गर्भवती महिलाओं को चना और गुड़ भी वितरित किया जाएगा। इनमें गर्भावस्था का पंजीकरण, ब्लड प्रेशर, वजन, ब्लड शुगर, एनीमिया और एचआईवी की जांच शामिल हैं। इसके अलावा चिकित्सकों की ओर से स्वास्थ्य परामर्श देने के साथ आवश्यक दवाइयां भी वितरित की जाएंगी।गर्भवती महिलाओं पर होगा विशेष ध्यानएनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हीमोग्लोबिन स्तर 10 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम मिला तो उन्हें आयरन सुक्रोज इंजेक्शन की पहली खुराक दी जाएगी। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग होगी। जरूरत के अनुसार उन्हें उपचार के साथ उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया जाएगा।आशा वर्कर महिलाओं को जांच के लिए करेंगी प्रेरितआशा वर्करों को निर्देश हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र की पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच के लिए लेकर आएं। जरूरत पड़ने पर आपातकालीन एंबुलेंस सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। गर्भवती को पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के बारे में जागरूक किया जाएगा।ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगा रिकॉर्डअभियान के तहत होने वाली जांच और उपलब्ध करवाई गई स्वास्थ्य सुविधाओं का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, ताकि उनकी नियमित निगरानी और समीक्षा हो सके।वर्जनस्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं से अपील की है कि वे 15 दिसंबर तक चलने वाले सुरक्षित जननी माह अभियान के दौरान अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर जांच अवश्य करवाएं।डॉ. नीरज यादव, उप सिविल सर्जन