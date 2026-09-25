Sonipat News: सम्मान दिवस रैली की तैयारियों में जुटने का आह्वान

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उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करने और अधिक से अधिक लोगों को रैली में पहुंचने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लोगों से संपर्क कर रैली में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम करें। कार्यकर्ताओं ने रैली की तैयारियों में जुटने का भरोसा दिलाया। विज्ञापन

इस अवसर पर इनेलो प्रदेश सचिव सुरेश त्यागी, जिलाध्यक्ष कुणाल गहलावत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करने और अधिक से अधिक लोगों को रैली में पहुंचने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लोगों से संपर्क कर रैली में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम करें। कार्यकर्ताओं ने रैली की तैयारियों में जुटने का भरोसा दिलाया।इस अवसर पर इनेलो प्रदेश सचिव सुरेश त्यागी, जिलाध्यक्ष कुणाल गहलावत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गन्नौर। जीटी रोड पर वीरवार को इनेलो कार्यकर्ताओं ने रानियां विधायक अर्जुन चौटाला का स्वागत किया। इस दौरान अर्जुन चौटाला ने कार्यकर्ताओं से 27 सितंबर को नूंह में होने वाली प्रदेश स्तरीय सम्मान दिवस रैली की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।