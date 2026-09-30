Sonipat News: जमीनी विवाद के चलते फायरिंग मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि गांव बड़ौता निवासी रविंद्र ने 21 सितंबर को पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपने रिश्तेदारों के साथ स्कार्पियो में गोहाना कोर्ट परिसर से अपने गांव की तरफ जा रहे थे।जब वह गांव नगर स्थित शिव मंदिर के पास पहुंचे तो दूसरी गाड़ी उनकी गाड़ी से आगे अड़ा दी गई थी। पीछे से दो गाड़ियां भी आईं। उन गाड़ियों से उतरकर हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। उसके बाद पुलिस ने आरोपी विनोद व प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर लिया है।