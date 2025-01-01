Sonipat News: घरेलू विवाद के बीच पत्नी पर पति ने लगाया धारदार हथियार से हमला करने का आरोप

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नवीन के अनुसार, वह पत्नी और सात वर्षीय बेटे के साथ सोसाइटी स्थित फ्लैट में रहते हैं। दोनों की शादी वर्ष 2018 में हुई थी। कुछ समय से उनके बीच विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती थी। सोमवार सुबह वह बेटे संग मंदिर से घर पहुंचे थे। इसी दौरान पत्नी के साथ विवाद हो गया।आरोप है कि पत्नी ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान दोनों के मोबाइल फोन भी नीचे गिर गए। इसके बाद पत्नी बेटे को साथ लेकर गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। पत्नी घर से निकलते समय गाड़ी की टक्कर उन्हें लगी। मामले को लेकर बहालगढ़ थाना प्रभारी संजय ने बताया कि पुलिस मामले की जांच के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है। तथ्यों व जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।