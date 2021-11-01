फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Action taken against illegal gutkha factory for the second consecutive day; orders issued to seal it.

Sonipat News: अवैध गुटखा फैक्टरी पर दूसरे दिन कार्रवाई, सील करने के दिए आदेश

Sat, 03 Oct 2026 01:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 03 Oct 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
Action taken against illegal gutkha factory for the second consecutive day; orders issued to seal it.
रेवाड़ी। रामगढ़ रोड स्थित अवैध गुटखा फैक्टरी पर कराधान विभाग की ओर से की गई कार्रवाई वीरवार देर रात खत्म हो गई। विभाग की टीम ने कई घंटे तक फैक्टरी में जांच की और स्टॉक व रिकॉर्ड से संबंधित कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। विभाग की ओर से फैक्टरी को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन

फैक्टरी पर लगातार दूसरे दिन विभागीय कार्रवाई हुई। बुधवार को सीएम फ्लाइंग के साथ तीन विभागों की संयुक्त टीम ने फैक्टरी पर छापेमारी की थी। इसके बाद वीरवार को कराधान विभाग की टीम ने अलग से फैक्टरी में रेड की।
विज्ञापन

विभाग यह भी जांच करेगा कि फैक्टरी में उत्पादन और बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड नियमों के अनुसार दर्ज किया गया था या नहीं।
विभागीय जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी। डीईटीसी प्रीति चौधरी ने बताया कि मीडिया में सामने आई खबरों को संज्ञान में लेकर रोहतक से समिति गठित की गई थी। उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद फैक्टरी को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिकारियों के अनुसार फैक्टरी प्रशांत की है, जो एक्साइज इंस्पेक्टर का पति है। रेड के दौरान एक्साइज इंस्पेक्टर पत्नी भी कार से मौके पर पहुंची थी, लेकिन मीडिया और टीम को देखकर वहां से लौट गई। अधिकारियों के अनुसार फैक्टरी का लाइसेंस मई 2026 में एक्सपायर हो चुका था। इसके बावजूद फैक्टरी में उत्पादन जारी होने की बात सामने आई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed