Sonipat News: अवैध हथियार समेत आरोपी गिरफ्तार

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खरखौदा। क्राइम यूनिट खरखौदा की टीम ने एक युवक को अवैध हथियार सहित काबू किया है। आरोपी झज्जर जिले के गांव कानौंदा निवासी मोहित है। क्राइम यूनिट की टीम हेड कांस्टेबल राकेश के नेतृत्व में गश्त पर थी। इसी दौरान बरोणा मार्ग फ्लाईओवर के पास शक के आधार पर एक युवक को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए। उसके खिलाफ खरखौदा थाने में केस दर्ज कराया गया। आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। संवाद