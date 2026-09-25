Sonipat News: भाषण व चित्रकला प्रतियोगिताओं में करीब 300 विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

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कार्यक्रम की शुरुआत पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुरथल अड्डा की छात्राओं ने स्वागत गीत से की। इसके बाद कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं कराई गईं। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं। कोर्ट रोड स्थित हिंदू स्कूल के विद्यार्थियों की प्रस्तुति और हिंदू कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा के एकल नृत्य ने कार्यक्रम में समां बांधा।विधायक निखिल मदान ने कहा कि युवा अपनी प्रतिभा, ऊर्जा, अनुशासन और सकारात्मक सोच के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। मेयर राजीव जैन ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रति दायित्व समझने और सेवा भावना अपनाने के लिए प्रेरित किया।चेयरमैन मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर युवाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से बातचीत की और उनकी पेंटिंग देख उनका उत्साहवर्धन किया।कक्षा 1 से 8 वर्ग के परिणामप्रथम : मन्नत, ओम पब्लिक स्कूल, खंदराईद्वितीय : अवी, चाइल्ड केयर इंटरनेशनल स्कूल, गन्नौरतृतीय : नगमा, पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मुरथल अड्डाचित्रकला प्रतियोगिताप्रथम : दिशु, किरोड़ीमल पब्लिक स्कूल, खेवड़ाद्वितीय : मिष्टी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मोहानातृतीय : रिद्धि मलिक, दा वेदिक एरा प्रोग्रेसिव स्कूलभाषण प्रतियोगिताप्रथम : मयंक, प्रयास इंटरनेशनल स्कूल, गन्नौरद्वितीय : वंश, सीएमईईई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अटेरनातृतीय : लक्षिता, गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मटिंडूचित्रकला प्रतियोगिताप्रथम : अमित, सत्यानंद पब्लिक स्कूल, गोहानाद्वितीय : कृतांश, ऋषिकुल विद्यापीठ, सोनीपततृतीय : किरण, पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मुरथल