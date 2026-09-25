Sonipat News: रक्तदान शिविर में 75 लोगों ने किया रक्तदान

विज्ञापन



उन्होंने लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। इसके बाद मोर चौक स्थित कल्याण सेवा समिति की ओर से जरूरतमंद बच्चों को जूते वितरित किए गए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र मुदगिल, बिजेंद्र, जितेंद्र शर्मा, महेंद्र चिड़ाना, अनीता जिंदल और जिला मीडिया प्रभारी अमरजीत सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। विज्ञापन

उन्होंने लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। इसके बाद मोर चौक स्थित कल्याण सेवा समिति की ओर से जरूरतमंद बच्चों को जूते वितरित किए गए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र मुदगिल, बिजेंद्र, जितेंद्र शर्मा, महेंद्र चिड़ाना, अनीता जिंदल और जिला मीडिया प्रभारी अमरजीत सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

गोहाना। सोनीपत मोड़ स्थित परशुराम स्मारक के पास भाजपा गोहाना मंडल की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 75 लोगों ने रक्तदान किया। जिलाध्यक्ष बिजेंद्र मलिक ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत लगाया गया।