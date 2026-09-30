Sonipat News: सेवा सेतु कैंप में 27 विभागों ने दी सेवाएं, मौके पर हुआ समस्याओं का समाधान

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एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध होने से नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली। पात्र लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया।निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से उपलब्ध सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कैंप में पहुंचने वाले नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनने और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सरल एवं समयबद्ध तरीके से दिलाने के निर्देश दिए।कैंप में नगर निगम, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समेत विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। जरूरतमंद परिवारों को उनकी पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया।राजेंद्र नगर निवासी रेखा ने बताया कि उनकी पेंशन बंद हो गई थी। कैंप में पहुंचने पर उनकी समस्या का समाधान कर पेंशन दोबारा शुरू कर दी गई। कोट मोहल्ला निवासी सीमा ने भी पेंशन संबंधी कार्य पूरा होने पर प्रशासन का आभार जताया। दोनों ने कहा कि एक ही स्थान पर अधिकारियों की मौजूदगी से सरकारी काम आसानी से हो गया।