Sonipat News: सोनीपत आईटीआई की 872 सीटों में से 237 खाली, दाखिले का अंतिम अवसर आज

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कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने पांचवीं बार दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अक्तूबर कर दी है। इसके बावजूद आईटीआई में मंगलवार को चार और बुधवार को केवल पांच विद्यार्थियों ने दाखिला लिया। ऐसे में संस्थान की खाली सीटों को भरना चुनौती बना है।सोनीपत आईटीआई में 25 ट्रेडों की कुल 872 सीटें हैं। दाखिला प्रक्रिया के चार चरण पूरे होने तक 626 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था। इसके बाद दो दिनों में नौ विद्यार्थियों ने आवेदन, फीस जमा करने और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर दाखिला सुनिश्चित किया। इसके बावजूद संस्थान में 237 सीटें खाली हैं। दाखिले के लिए अब केवल एक दिन का समय बचा है।आईटीआई के प्रधानाचार्य विक्रम सिंह ने बताया कि दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों को निदेशालय के निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। शेष सीटों को भरने के लिए 15 अक्तूबर तक ट्रेड और संस्थान चुनने का अवसर दिया गया है।इच्छुक विद्यार्थियों को सुबह 9 से 11 बजे तक आवेदन करना होगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे तक मेरिट सूची जारी की जाएगी। सूची में शामिल विद्यार्थियों को उसी दिन दस्तावेज का सत्यापन करवाकर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।