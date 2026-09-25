Sonipat News: आईटीआई में 35 शिक्षकों व विद्यार्थियों ने किया रक्तदान
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:29 AM IST
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गोहाना। मुंडलाना स्थित आईटीआई में वीरवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 35 शिक्षकों और विद्यार्थियों ने रक्तदान किया। गांव के सरपंच शिवनारायण ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और युवाओं को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया।
सरपंच ने कहा कि रक्तदान से जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने युवाओं से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की।
संस्थान के प्राचार्य सुमित सिंहमार ने कहा कि रक्तदान सामाजिक सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस अवसर पर अनुदेशक बसंत ढिल्लो, सत्यपाल, शिव कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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सरपंच ने कहा कि रक्तदान से जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने युवाओं से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की।
संस्थान के प्राचार्य सुमित सिंहमार ने कहा कि रक्तदान सामाजिक सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस अवसर पर अनुदेशक बसंत ढिल्लो, सत्यपाल, शिव कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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