Sirsa News: पुलिस को देखकर भागे युवक से मिले 12 बोर के 8 कारतूस

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सिरसा। बरनाला रोड पर सीआईए सिरसा पुलिस ने मंगलवार को एक युवक को 8 कारतूस सहित गिरफ्तार किया। आरोपी अमन वार्ड नंबर 10 सिरसा का रहने वाला है। उसके खिलाफ सिविल लाइन थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।सीआईए सिरसा की एक टीम सब इंस्पेक्टर राधा कृष्ण के नेतृत्व में गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस कर्मियों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 12 बोर के 8 कारतूस बरामद हुए।पूछताछ में आरोपी अमन ने बताया कि उसने ये कारतूस 500 रुपये में खरीदे थे। उसने अपने दोस्त अमन निवासी नहर कॉलोनी के साथ मिलकर प्रेम नगर निवासी मोनू से ये कारतूस लिए थे।कारतूस सप्लायर की तलाशआरोपी अमन ने बताया कि मोनू को पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसने कारतूस बेचे। जांच अधिकारी राधा कृष्ण ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। कारतूस सप्लायर मोनू को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मोनू की गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा कि वह इतने कारतूस कहां से लाया था। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।