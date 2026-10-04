Sirsa News: परिवार पहचान पत्र में गलत नाम जुड़ने से पात्र परिवार का राशन बंद

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फोटो 37संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। परिवार पहचान पत्र में गलत तरीके से पांच अन्य लोगों के नाम जुड़ने का मामला सामने आया है। इसके कारण वार्ड नंबर 20 के एक पात्र परिवार का बीपीएल राशन कार्ड बंद हो गया है। उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है।परिवार की मुखिया सुनीता वार्ड नंबर 20 की निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में पुत्र गुरमंगत सहित दो सदस्य हैं। परिवार पहचान पत्र के रिकॉर्ड में गलत जानकारी दर्ज है। इस कारण सुनीता उन सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं जिनकी वह पात्र हैं।वार्ड पूर्व पार्षद प्रतिनिधि अमित सोनी ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को लिखित शिकायत भेजी। उन्होंने तत्काल संज्ञान लेने और संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही की जांच कर कार्रवाई की मांग की।शिकायत और मांगेंअमित सोनी ने बताया कि समाधान शिविर में भी शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने परिवार पहचान पत्र में पांच व्यक्तियों के नाम जुड़ने की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही परिवार की पात्रता की दोबारा जांच कर राशन कार्ड और अन्य सरकारी लाभ तत्काल बहाल करने की अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अधिकारियों को नामों की जांच, पात्रता सत्यापन और लंबित शिकायत निस्तारण के निर्देश देने को कहा। तकनीकी या रिकॉर्ड संबंधी गलती का खामियाजा किसी पात्र गरीब परिवार को नहीं भुगतना चाहिए।