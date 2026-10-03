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Sirsa News: गाड़ी चालक से 20 हजार रुपये लूटे, पीटकर किया बेहोश

Sat, 03 Oct 2026 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:39 PM IST
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loot with driver
युवकों ने दलीप नगर क्षेत्र में दिया वारदात को अंजाम
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शाम को गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर टहलने निकला था


संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। दलीप नगर क्षेत्र में चार अज्ञात युवकों ने एक गाड़ी चालक को घेर कर मारपीट की। उन्होंने चालक की जेब से 20 हजार रुपये लूट लिए और भाग निकले। मारपीट के कारण चालक बेहोश हो गया था।
कालांवाली के अनिल कुमार ने पुलिस को बताया कि उनके पास टाटा अल्ट्रा गाड़ी है। वह 1 अक्तूबर को रामा मंडी से तूड़ी भरकर संभल उत्तर प्रदेश गए थे। वहां से मजदूर लेकर 2 अक्तूबर को दलीप नगर पहुंचे।
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दोपहर करीब ढाई बजे उन्होंने सेतिया भट्ठे से निकलकर गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की। शाम साढ़े पांच बजे वह पानी की बोतल लेकर टहलने निकले। सड़क किनारे गड्ढों में बैठे चार युवकों ने उन्हें घेर लिया।
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वारदात और पुलिस कार्रवाई
युवकों ने अनिल कुमार को नीचे खींचने का प्रयास किया और मारपीट की। उन्होंने उसे गिराकर थप्पड़-मुक्कों से मारा और 20 हजार रुपये लूट लिए। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। करीब एक घंटे बाद होश आने पर अनिल ने अपने भाई सुनील कुमार को घटना की जानकारी दी। रानियां थाने के जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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