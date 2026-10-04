Sirsa News: अक्तूबर में जून जैसी गर्मी, 36 डिग्री पर अटका पारा

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- दिन में तेज धूप से लोग बेहाल, रात को ठंड का एहसास- सरसों की बिजाई के लिए किसान कर रहे तापमान गिरने का इंतजारसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। अक्तूबर शुरू हो चुका है पर मौसम अब भी गर्म बना हुआ है। दिन में तेज धूप से लोगों को जून जैसी गर्मी का अहसास हो रहा है। सुबह और रात को हल्की ठंड महसूस होने लगी है। दिन-रात के तापमान में बड़ा अंतर है।भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले तीन से चार दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दिन और रात के तापमान में करीब 13-14 डिग्री का अंतर आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है।दोपहर में तेज धूप के कारण बाजारों और खुले स्थानों पर गर्मी परेशान कर रही है। सुबह-शाम तापमान कम होने से बच्चों और बुजुर्गों को बदलते मौसम से तालमेल बैठाने में कठिनाई हो रही है।लोग सर्दी-जुकाम और वायरल जैसी मौसमी दिक्कतों को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। मौसम के इस मिजाज का असर खेतों पर भी दिख रहा है। जिले में रबी फसलों की बोआई की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।सरसों की बिजाई में देरीकिसान ग्वार, मूंगफली और मूंग जैसी फसलें निकालने के बाद खेत तैयार कर रहे हैं लेकिन सरसों की बिजाई को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। दिन का तापमान अधिक होने के कारण किसान अनुकूल मौसम का इंतजार कर रहे हैं। गांव शेरपुरा के किसान राकेश, पवन और सुभाष सिंवर ने अपनी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि अगर तापमान कम नहीं हुआ तो सरसों की फसल उगने में दिक्कत होगी।आगामी दिनों का मौसम पूर्वानुमानकिसानों का कहना है कि फसल उग भी गई तो दिन-रात के तापमान का बदलाव वह सह नहीं पाएगी। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 6 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा। 7 और 8 अक्तूबर को यह 35 डिग्री के आसपास रह सकता है। इस अवधि में न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।