Sirsa News: सीबीएसई नेशनल वॉलीबाल चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली टीम का सम्मान

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- हरियाणा वॉलीबाल एसोसिएशन के अध्यक्ष करण चौटाला ने खिलाड़ियों को किया सम्मानितफोटो18संवाद न्यूज एजेंसी,चौपटा। सीबीएसई नेशनल वॉलीबाल चैंपियनशिप में दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अंडर-14 वॉलीबाल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद बुधवार को विद्यालय परिसर में विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया।कार्यक्रम में हरियाणा वॉलीबाल एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्ण चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में सतबीर ढिढारिया, खंड शिक्षा अधिकारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कुलवंत बालयान, संस्थापक वॉलीबाल चैंपियंस लीग भी इस अवसर पर मौजूद थे।हरियाणा वॉलीबाल एसोसिएशन के सचिव सुबे सिंह तथा नाथूसरी कलां की सरपंच रीटा कासनिया भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। विद्यालय पहुंचने पर सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।इस दौरान विद्यालय परिसर में उत्साह और खुशी का माहौल बना रहा। विद्यालय प्रबंधन एवं प्राचार्या ने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पूरे विद्यालय, क्षेत्र और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।सम्मानित किए गए खिलाड़ी और प्रशिक्षकसमारोह में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उनके साथ प्रशिक्षक विकास बादल और नरेश ढाका भी इस अवसर पर सम्मानित हुए। टीम के मार्गदर्शक मुकेश कासनिया को भी विशेष सम्मान दिया गया। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र के उन खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इनमें आरती बिजारणियां, ज्योति, प्रियंका, मनोज करवासरा और विक्रम शामिल थे।खेलों का महत्व बतायामुख्य अतिथि कर्ण चौटाला ने खिलाड़ियों की उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों से न केवल शारीरिक क्षमता बढ़ती है बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास भी विकसित होता है। टीम भावना भी खेलों के माध्यम से विकसित होती है। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में भी मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समारोह का समापन छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग भंगड़ा कार्यक्रम के साथ हुआ।