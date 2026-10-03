Sirsa News: फेसबुक पर ममेरे भाई की फर्जी आईडी बनाकर किसान से 10.38 लाख ठगे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। साइबर ठगों ने यूके में रह रहे एक युवक की फेसबुक आईडी हैक की। उन्होंने फर्जी आईडी बनाकर रानियां क्षेत्र के किसान से 10 लाख 38 हजार रुपये ठग लिए। ठगों ने किसान के ममेरे भाई का फोटो लगाकर उसे विश्वास में लिया।ठगों ने वीजा अवधि समाप्त होने और ग्रीन कार्ड बायोमीट्रिक के नाम पर रकम मांगी। पीड़ित किसान ने पुलिस को बताया कि 29 सितंबर को उसे फेसबुक पर रोहित की फर्जी आईडी से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को रोहित बताया और तत्काल रुपयों की जरूरत बताई।ममेरे भाई को मुसीबत में देखकर किसान ने रुपये देने की हामी भर दी। इसके बाद राहुल नाम के एक व्यक्ति ने उसे व्हाट्सएप कॉल की। उसने खुद को रोहित का दोस्त बताते हुए पहले 20 हजार रुपये मांगे।फिर वीजा फीस या इमिग्रेशन भुगतान के लिए अलग-अलग किस्तों में रुपये मंगवाए गए। किसान ने 30 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से कुल 10 लाख 38 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए।ठगी का खुलासा और पुलिस कार्रवाईबाद में पीड़ित ने रोहित के वास्तविक मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। रोहित ने रुपये मांगने से साफ इन्कार कर दिया। तब किसान को अपने साथ हुई साइबर ठगी का पता चला। उसने साइबर थाना पुलिस को शिकायत दी। जांच अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू हो गई है और डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है।