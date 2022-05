{"_id":"62717857da031746156c64c4","slug":"cdlu-guard-looted-in-sirsa","type":"story","status":"publish","title_hn":"सिरसा: ड्यूटी कर लौट करे सीडीएलयू के गार्ड पर हमला, पांच हजार रुपये की नकदी लूटी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 04 May 2022 12:15 AM IST