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जनता के मुद्दों को लेकर सभी 90 हलकों में जाएंगे : अजय चौटाला

Sat, 03 Oct 2026 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:42 PM IST
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chautala se chandigarh campaign of jjp
डबवाली। जेजेपी की चौटाला में आयोजित जनसभा में उप​​​स्थित  नेता व कार्यकर्ता। विज्ञप्ति
- गांव चौटाला से जेजेपी के चौटाला से चंडीगढ़ जनजागरण अभियान का आगाज
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फोटो - 14
संवाद न्यूज एजेंसी
डबवाली। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने शुक्रवार देर शाम अपने पैतृक गांव चौटाला से प्रदेशव्यापी चौटाला से चंडीगढ़ जनजागरण अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जेजेपी जनता से किए वादों को कानूनी रूप से लागू करने की दिशा में काम करेगी।
अजय चौटाला ने केंद्र सरकार पर बड़े उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मजदूर और वंचित वर्गों के हित पीछे छूट रहे हैं। इसी व्यवस्था के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए यह अभियान शुरू हुआ है।
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यह अभियान प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। जनसभाओं के माध्यम से सरकार की नीतियों और कथित अनियमितताओं को जनता के सामने रखा जाएगा। जेजेपी अपनी नीतियों से भी लोगों को अवगत करवाएगी।
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चौटाला ने कहा कि जेजेपी पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की सोच के साथ वादों को कानून बनाकर लागू करने का प्रयास करेगी।
पार्टी की प्रमुख पहल और आगामी योजना
उन्होंने दुष्यंत चौटाला के उपमुख्यमंत्री कार्यकाल में निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून को पार्टी की प्रमुख पहल बताया। हालांकि, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नवंबर 2023 में इस कानून को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था। युवा जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने युवाओं की भागीदारी से संगठन मजबूत करने की बात कही। जिलाध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया कि गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुरू हुआ यह अभियान जनहित के मुद्दों पर आगे बढ़ेगा।
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